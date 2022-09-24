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В Чехии завершились выборы в Cенат и местные органы власти

В Чехии завершились выборы в Cенат и местные органы власти Выборы в Сенат (верхнюю палату парламента) и местные органы самоуправления завершились в субботу в Чехии.
Другие страны
24 сентября 2022 г. 17:39
В Чехии завершились выборы в Cенат и местные органы власти

Выборы в Сенат (верхнюю палату парламента) и местные органы самоуправления завершились в субботу в Чехии.

Как передает Report со ссылкой на ТАС, об этом сообщило Чешское телевидение.

В голосовании, которое проходило с пятницы, приняли участие, согласно предварительным данным, менее 50% избирателей.

Урны для голосования примерно на 14,5 тыс. избирательных участках республики были опечатаны в 14:00 по местному времени. Воспользоваться правом бросить в них бюллетени могли около 8,4 млн зарегистрированных избирателей. В местные органы самоуправления были выдвинуты 195 214 кандидатов. На один муниципальный мандат приходилось, по данным ТВ, примерно три претендента в среднем.

Выборы местных органов самоуправления проходят в республике раз в четыре года. Традиционно они проводятся осенью и совмещаются с сенатскими выборами.

В сенатских выборах избиратели могли избрать треть состава верхней палаты - 27 сенаторов. Согласно конституции республики, ее частичное обновление проходит один раз в два года. В выборах была задействована лишь одна треть избирательных участков. Политические партии и движения выдвинули 178 кандидатов.

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