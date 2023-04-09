В Чехии завели почти 100 уголовных дел, касающихся поддержки действий РФ в Украине

Чешская полиция завела 95 уголовных дел против граждан, чьи действия можно трактовать как выражение поддержки войны России в Украине.

Чешская полиция завела 95 уголовных дел против граждан, чьи действия можно трактовать как выражение поддержки войны России в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает издание Irozhlas.cz.

Уточняется, что в 65 случаях в отношении граждан Чехии выдвинули обвинения.

"В этих случаях мы действительно знаем, что было совершено уголовное преступление", - прокомментировал ситуацию с почти 100 уголовными делами пресс-секретарь чешской полиции Ондрей Моравчик.

В настоящий момент другие подробности по следственным действиям в отношении жителей Чехии, поддержавших ВС РФ, не приводятся.