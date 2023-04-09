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В Чехии завели почти 100 уголовных дел, касающихся поддержки действий РФ в Украине

В Чехии завели почти 100 уголовных дел, касающихся поддержки действий РФ в Украине Чешская полиция завела 95 уголовных дел против граждан, чьи действия можно трактовать как выражение поддержки войны России в Украине.
Другие страны
9 апреля 2023 г. 14:31
В Чехии завели почти 100 уголовных дел, касающихся поддержки действий РФ в Украине

Чешская полиция завела 95 уголовных дел против граждан, чьи действия можно трактовать как выражение поддержки войны России в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает издание Irozhlas.cz.

Уточняется, что в 65 случаях в отношении граждан Чехии выдвинули обвинения.

"В этих случаях мы действительно знаем, что было совершено уголовное преступление", - прокомментировал ситуацию с почти 100 уголовными делами пресс-секретарь чешской полиции Ондрей Моравчик.

В настоящий момент другие подробности по следственным действиям в отношении жителей Чехии, поддержавших ВС РФ, не приводятся.

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Версия на азербайджанском языке Çexiyada Rusiyaya dəstəklə bağlı 100-ə yaxın cinayət işi açılıb

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