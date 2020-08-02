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В Чехии зафиксировано наибольшее число лечащихся от COVID-19

В Чехии зафиксировано наибольшее число лечащихся от COVID-19 ​​​​​​​В общей сложности 4 729 человек проходят в Чехии лечение от болезни, вызываемой коронавирусом нового типа (COVID-19).
Другие страны
2 августа 2020 г. 20:20
В Чехии зафиксировано наибольшее число лечащихся от COVID-19

В общей сложности 4 729 человек проходят в Чехии лечение от болезни, вызываемой коронавирусом нового типа (COVID-19).

Об этом информировало в воскресенье министерство здравоохранения республики.

Отметим, что для Чехии это наибольшее число пациентов с коронавирусом на лечении с начала пандемии.

Подавляющее большинство из них лечатся амбулаторно. С COVID-19 госпитализирован 121 пациент, состояние 19 из них медики оценивают как тяжелое.

Между тем, согласно данным Минздрава, в субботу в Чехии было выявлено наименьшее количество заразившихся коронавирусом за текущую неделю - 125. В пятницу в республике было зарегистрировано 232 новых случая заражения.

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