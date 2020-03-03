В Чехии зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

Пять больных, у которых анализы подтвердили наличие коронавируса, госпитализированы в Чехии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр здравоохранения республики Адам Войтех.

"Анализы подтвердили пять случаев заражения новым типом коронавируса, - отметил он. - Два новых случая - женщины, которые находились в контакте с ранее выявленными больными. Всего в республике анализы на этот вид заболевания были взяты у 236 граждан".

Все зараженные коронавирусом недавно побывали в Италии. Это трое граждан Чехии - два мужчины и женщина, а также американка, обучающаяся в одном из вузов Милана, и ее подруга из Эквадора.

Двое зараженных помещены в больницу имени Масарика в городе Усти-над-Лабем на северо-западе республики и трое - в пражскую больницу "На Буловце". Медики установили, с кем они контактировали после прибытия из Италии. Эти люди помещены в домашний карантин и находятся под наблюдением врачей, сказал Войтех.

Вспышка вызванного коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.