В Чехии зафиксирован максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом

Медики выявили в Чехии 57 195 случаев заражения коронавирусом - это максимальное число, зафиксированное за сутки за время пандемии.

Медики выявили в Чехии 57 195 случаев заражения коронавирусом - это максимальное число, зафиксированное за сутки за время пандемии.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

"Данный показатель почти в два раза превысил число инфицированных, выявленное в стране во вторник на прошлой неделе".

Предыдущий максимум был зарегистрирован в республике 26 января и составил 54 692 случая заражения. В Чехии увеличение числа инфицированных связано с распространения "омикрон"-штамма коронавируса и его подвида BA.2. В данный момент на каждые 100 тыс. жителей страны приходится 2 483 заразившихся. Наихудшая ситуация наблюдается в Среднечешском крае и Праге.

Эксперты не исключают, что в ближайшие дни в стране будут выявлять ежедневно около 80 тыс. заразившихся. За пандемию коронавирусом заразились 3 100 462 жителя Чехии. От COVID-19 умер 37 281 человек.