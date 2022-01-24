В Чехии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в селе Липолтице в районе города Пардубице на северо-востоке Чехии.

Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в селе Липолтице в районе города Пардубице на северо-востоке Чехии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье журналистам представитель министерства сельского хозяйства республики Петр Ворличек.

"В Липолтице ветеринары подтвердили вспышку птичьего гриппа", - отметил он.

Птичий грипп выявлен у домашних уток на птицеводческой ферме компании Perena. Зафиксирован падеж 380 из 3 500 содержащихся там птиц. Ветеринары в понедельник проведут забой оставшихся особей. Эксперты предупреждают, что заболевание может распространиться на другие птицеводческие хозяйства северо-восточного региона республики. Риск переноса птичьего гриппа на человека оценивается как очень низкий.