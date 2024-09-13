В Чехии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в деревне Мартинице в районе города Пршибрам в Центральной Чехии.
Как передает Report, об этом сообщил новостной портал IrozhlasCо ссылкой на министра сельского хозяйства республики Марека Выборного.
Птичий грипп выявлен у куриц и домашних гусей на птицеводческой ферме в Мартинице. Ветеринары приняли решение о забое находящихся там птиц. Речь идет о 700 домашних гусях и 300 курицах.
Власти принимают меры по пресечению распространения птичьего гриппа. Между тем риск его переноса на человека оценивается, согласно экспертам, как очень низкий.