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В Чехии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

В Чехии зафиксировали вспышку птичьего гриппа Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в деревне Мартинице в районе города Пршибрам в Центральной Чехии.
Другие страны
13 сентября 2024 г. 22:09
В Чехии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в деревне Мартинице в районе города Пршибрам в Центральной Чехии.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал IrozhlasCо ссылкой на министра сельского хозяйства республики Марека Выборного.

Птичий грипп выявлен у куриц и домашних гусей на птицеводческой ферме в Мартинице. Ветеринары приняли решение о забое находящихся там птиц. Речь идет о 700 домашних гусях и 300 курицах.

Власти принимают меры по пресечению распространения птичьего гриппа. Между тем риск его переноса на человека оценивается, согласно экспертам, как очень низкий.

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