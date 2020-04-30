​В Чехии зафиксировали сильнейшую за 500 лет засуху

Климатическая ситуация в Чехии является катастрофической, в связи с постигшей страну засухой.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом на брифинге сказал глава министерства охраны окружающей среды Рихард Брабец.

"В масштабах страны нам не хватает 60% осадков, в некоторых отдельных краях этот показатель еще печальнее. Причиной нехватки воды является не только минимум дождей в течение года, но и постоянно повышающаяся температура. Сейчас в Чехии практически те же температуры, что были 20 лет назад значительно южнее, например, в Хорватии. Ситуацию вполне можно назвать катастрофической, поскольку нынешняя засуха является сильнейшей за последние 500 лет", - сказал Брабец.

По словам министра, засуха обычно начинала давать о себе знать позднее - в мае, начале июня.

"Нынешняя зима была практически бесснежной, если не брать во внимание вершины гор. Поэтому уже в середине марта работники сельского хозяйства начали вовсю бить тревогу, опасаясь за судьбу будущего урожая", - сказал Брабец.