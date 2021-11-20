В Чехии зафиксировали максимум заразившихся COVID-19 за пандемию

Медики выявили в Чехии в пятницу 22 936 случаев заражения коронавирусом. Это максимальный суточный показатель, зафиксированный в 10-миллионной стране за все время пандемии. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное министерство

Медики выявили в Чехии в пятницу 22 936 случаев заражения коронавирусом. Это максимальный суточный показатель, зафиксированный в 10-миллионной стране за все время пандемии. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное министерство здравоохранения.

Согласно Минздраву, число выявленных накануне случаев заражения COVID-19 почти на 10 тыс. превысило показатель предыдущего дня. В четверг в республике было зафиксировано 13 374 новых зараженных SARS-CoV-2.

Общее число инфицированных коронавирусом за время пандемии в Чехии достигло 1 980 849. Из них вылечились 1 751 539 человек, от осложнений умерли 32 005 жителей страны. На данный момент в республике насчитывается около 200 тыс. пациентов с COVID-19. Из них госпитализированы 4 890, состояние 724 из которых медики характеризуют как тяжелое.