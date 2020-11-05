В Чехии выявили рекордное число новых случаев коронавируса

Темпы роста числа новых больных коронавирусом в Чехии, спад которых был зафиксирован в последние две недели, в среду вновь достигли рекордного уровня – 15 729 случаев.

Темпы роста числа новых больных коронавирусом в Чехии, спад которых был зафиксирован в последние две недели, в среду вновь достигли рекордного уровня – 15 729 случаев.

Как передает Report, об этом сообщил в четверг минздрав страны.

"В течение среды в республике прибавилось рекордное число новых больных коронавирусом - 15 729 человек, что на 2 751 больше, чем в тот же день на минувшей неделе. Продолжает расти количество умерших, по уточненным данным, рекордным является показатель вторника 3 ноября – 223 скончавшихся. В среднем на 10% в день растет число госпитализированных и тяжелобольных, в среду их было соответственно 8 278 и 1 244 человека", - говорится в сообщении.

Среди скончавшихся преобладают люди в возрасте старше 65 лет и мужчины.