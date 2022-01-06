В Чехии выявили первый случай заражения штаммом коронавируса В.1.640

Медики зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса В.1.640 в Чехии.

Медики зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса В.1.640 в Чехии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сдавший тест на коронавирус мужчина заразился штаммом коронавируса В. 1.640.

Эпидемиологи устанавливают, каким образом мужчина мог заразиться этим штаммом, который был впервые выявлен в сентябре прошлого года в Конго. С того времени в мире было зарегистрировано около 400 случаев его переноса, больше всего - во Франции.

ВОЗ сообщила 4 января, что указанный вариант COVID-19 находится под наблюдением еще с ноября. При этом в организации не располагают информацией, насколько он опасен. Исследователи пока не берутся судить о свойствах варианта, указывая лишь, что у B.1.640.2 есть по крайней мере 46 мутаций.