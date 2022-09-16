В Чехии выявили первый случай заражения ребенка оспой обезьян

Медики выявили первый случай заражения оспой обезьян у ребенка в Чехии.

Медики выявили первый случай заражения оспой обезьян у ребенка в Чехии.

Как передает Report, об этом сообщило Чешское телевидение.

Оспой обезьян заболел четырехлетний ребенок, посещающий один из детских садов в Праге. Наиболее вероятно, что он заразился в Испании, где родители вместе с ним проводили летний отпуск.

Общее число выявленных в Чехии случаев заражения оспой обезьян составило 66. Наибольшее количество больных находится в Праге - 52. О первом случае заражения в республике медики проинформировали 24 мая.