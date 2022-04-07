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В Чехии выявили первый случай заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса ХЕ

В Чехии выявили первый случай заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса ХЕ Национальная оценочная лаборатория гриппа и респираторных вирусных заболеваний Чехии подтвердила в четверг первый случай заражения в республике подвидом омикрон-штамма коронавируса ХЕ.
Другие страны
7 апреля 2022 г. 19:51
В Чехии выявили первый случай заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса ХЕ

Национальная оценочная лаборатория гриппа и респираторных вирусных заболеваний Чехии подтвердила в четверг первый случай заражения в республике подвидом омикрон-штамма коронавируса ХЕ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, подвид омикрон-штамма ХЕ был выявлен у жительницы Праги. Он был впервые обнаружен в середине января в Великобритании и считается, согласно Всемирной организации здравоохранения, на 10% более заразным, чем "омикрон".

Заражения подвидом омикрон-штамма ХЕ, кроме Чехии и Великобритании, были зафиксированы в США, Дании, Ирландии, Китае, Индии и Таиланде.

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