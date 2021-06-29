О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Чехии выявили "лямбда"-штамм коронавируса

В Чехии выявили "лямбда"-штамм коронавируса Первый случай "лямбда"-штамма коронавируса выявлен в Чехии.
Другие страны
29 июня 2021 г. 20:54
В Чехии выявили лямбда-штамм коронавируса

Первый случай "лямбда"-штамма коронавируса выявлен в Чехии.

Как передает Report, об этом сообщила во вторник входящая в систему министерства здравоохранения республики Национальная оценочная лаборатория гриппа и респираторных вирусных заболеваний.

"Результаты лабораторных анализов подтвердили первый случай появления [в Чехии] опасного "лямбда"-штамма коронавируса, который доминирует в Перу, - отмечается в сообщении. - Кроме того, в республике подтверждено 120 случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта".

Штамм "Дельта" распространяется в Праге, на севере и северо-востоке Чехии, а также в крае Высочина в центральной части республики.

В Чехии, население которой составляют около 10,7 млн граждан, за время пандемии общее число инфицированных коронавирусом составило 1 667 115, из них вылечились 1 635 407, умерли 30 298 жителей.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Суд во Франции оштрафовал Брижит Бардо на 7 тыс. евро
Суд во Франции оштрафовал Брижит Бардо на 7 тыс. евро
29 июня 2021 г. 20:47
В Эстонии из-за жары испортились 68 тысяч доз вакцины AstraZeneca
В Эстонии из-за жары испортились 68 тысяч доз вакцины AstraZeneca
29 июня 2021 г. 19:49
Экс-президент Украины перенес операцию на сердце
Экс-президент Украины перенес операцию на сердце
29 июня 2021 г. 19:35
У берегов острова Бали затонуло судно с десятками пассажиров на борту
У берегов острова Бали затонуло судно с десятками пассажиров на борту
29 июня 2021 г. 18:37
В центре Праги произошла стрельба
В центре Праги произошла стрельба
29 июня 2021 г. 15:43
ВОЗ призвала не полагаться на уровень антител перед вакцинацией
ВОЗ призвала не полагаться на уровень антител перед вакцинацией
29 июня 2021 г. 13:01
Глава МИД Израиля впервые прибыл с визитом в ОАЭ
Глава МИД Израиля впервые прибыл с визитом в ОАЭ
29 июня 2021 г. 12:24
Вице-премьера Австралии оштрафовали за появление на публике без маски
Вице-премьера Австралии оштрафовали за появление на публике без маски
29 июня 2021 г. 08:43
Си Цзиньпин впервые в истории вручил ордена Первого июля
Си Цзиньпин впервые в истории вручил ордена Первого июля
29 июня 2021 г. 08:30
В Лондоне при пожаре на ж/д станции пострадали несколько человек
В Лондоне при пожаре на ж/д станции пострадали несколько человек
29 июня 2021 г. 06:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi