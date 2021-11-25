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В Чехии введут режим ЧС из-за COVID-19

В Чехии введут режим ЧС из-за COVID-19 В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране правительство Чехии приняло в четверг решение о введении в стране с пятницы 26 ноября режима чрезвычайной ситуации (ЧС).
Другие страны
25 ноября 2021 г. 19:44
В Чехии введут режим ЧС из-за COVID-19

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране правительство Чехии приняло в четверг решение о введении в стране с пятницы 26 ноября режима чрезвычайной ситуации (ЧС).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Чешское ТВ.

"Вводимый кабмином Чехии с 26 ноября режим ЧС предусматривает, в частности, на первом этапе отмену массовых культурно-спортивных мероприятий с участием свыше 1 тысячи человек, прекращение работы ресторанов, баров и клубов после 22.00. Разрешены только уличные предрождественские базары. Все эти и некоторые иные меры можно реализовать лишь в условиях режима ЧС", - говорится в сообщении.

Во вторник в Чехии был установлен новый антирекорд по числу новых больных COVID-19 за сутки – 25 864 человека. По данным Чешского ТВ, республика ныне занимает второе место в мире, после Словакии, по числу новых больных за 7 дней в пересчете на 100 тысяч человек населения с показателем 1 097 человек.

С 22 ноября в Чехии уже действует локдаун для тех граждан, которые не вакцинировались и не переболели коронавирусом.

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