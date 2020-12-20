В Чехии вакцинация от COVID-19 начнется в конце декабря

Вакцинация против коронавируса начнется в Чехии 27 декабря.

Вакцинация против коронавируса начнется в Чехии 27 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в воскресенье премьер-министр республики Андрей Бабиш.

"Первая прививка от коронавируса будет сделана 27 декабря, если первая партия вакцины будет доставлена в республику, как ожидается, 26 декабря", - сказал премьер.

Бабиш намерен пройти вакцинацию, но из-за проблем со здоровьем этот вопрос он должен обсудить со своим лечащим врачом. Решение об этом его доктор может принять уже на будущей неделе.

Вакцину против коронавируса, которую чешские власти закупили при посредничестве Еврокомиссии, до конца текущего года должны получить во всех 14 краях Чехии. Первая партия вакцины поступит от американской компании Pfizer. Она будет состоять из более чем 10 тыс. доз. Большую часть из них получат жители Праги и крупнейшего города восточной части республики Брно. В центральном военном госпитале в Праге ежедневно будет проводиться вакцинация до 300 пациентов. Первыми прививки от коронавируса получат медики.