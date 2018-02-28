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    В Чехии в течение трех недель умерли от гриппа 50 человек

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Эпидемия гриппа в Чехии в течение трех недель привела к смерти 50 человек.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Государственный медицинский институт.

    "Тяжелее других переносят заболевание гриппом люди старшего возраста, у которых грипп обычно накладывается на другие болезни, поэтому из 50 умерших 43 человека были в возрасте свыше 60 лет. Остальным было от 25 до 59 лет", — говорится в сообщении.

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