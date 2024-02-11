В Чехии в результате ДТП пострадали 10 человек

Столкновение четырех автомобилей, в результате которого пострадали 10 человек, включая 3 детей, произошло у города Быстржице, расположенном в 35 км к юго-востоку от Праги.

Столкновение четырех автомобилей, в результате которого пострадали 10 человек, включая 3 детей, произошло у города Быстржице, расположенном в 35 км к юго-востоку от Праги.

Как передает Report , об этом сообщил журналистам пресс-секретарь службы скорой медицинской помощи Чехии Марк Гылебрант.

"В результате аварии травмы получили 10 человек, у 7 из которых травмы тяжелые, - сказал он. - 3 пострадавших детей получили тяжелые травмы". Пострадавшие доставлены вертолетами в специализированные больницы.

Пресс-секретарь чешской полиции Павел Трукса, слова которого привело информационное агентство ČTK, проинформировал, как произошла авария. "Два автомобиля столкнулись, находясь, видимо, в одном ряду. Водитель заднего из них не успел затормозить. Еще одна следовавшая за ними машина в попытке избежать аварии выехала на встречную полосу и столкнулась там со встречным автомобилем", - сказал Трукса.