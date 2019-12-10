Число погибших в результате стрельбы в Чехии возросло до 6 человек - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате стрельбы в чешской Остраве возросло до 6 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

"В Остраве при стрельбе погибли четыре человека. Еще двое были тяжело ранены и скончались во время операций", - сказал он.

В свою очередь полиция Чехии опубликовала фотографию подозреваемого в стрельбе. "Просим о помощи в поиске вероятного подозреваемого. Мы также призываем всех к повышенной осторожности", - говорится в подписи к фото подозреваемого, опубликованного в Twitter полиции.

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек сообщил журналистам, что полиция ищет мужчину в красной куртке ростом около 180 сантиметров. Полиция оцепила район, прилегающий к больнице.

*** 12:02

В больнице в Чехии произошла стрельба, несколько человек погибли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр внутренних дел страны Ян Гамачек.

Подробности инцидента уточняются.

В свою очередь полиция Чехии сообщила о четырех погибших и двух раненых в результате стрельбы в больнице в Остраве.