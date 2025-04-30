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В Чехии усиливается эпидемия гепатита А

В Чехии усиливается эпидемия гепатита А Эпидемия гепатита А усиливается в Чехии.
Другие страны
30 апреля 2025 г. 03:20
В Чехии усиливается эпидемия гепатита А

Эпидемия гепатита А усиливается в Чехии.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Novinky со ссылкой на Государственный институт здравоохранения.

Болезнь распространяется значительно быстрее, чем в прошлые годы. С января по 28 апреля в республике было зафиксировано 424 случая заболевания. Это в десять раз больше, чем за тот же период 2024 года. Гепатит А стал причиной смерти шести граждан.

Между тем, согласно медицинским экспертам, болезнь затрагивает главным образом граждан, живущих в плохих санитарных условиях и пренебрегающих требованиями гигиены.

В 2024 году в республике было зарегистрировано 636 случаев заражения гепатитом А. Болезнь особо тяжело переносят граждане пожилого возраста и люди с ослабленным иммунитетом. Медики настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию и тщательно соблюдать правила личной гигиены.

Вирус устойчив при распространении. Инкубационный период заболевания длится до 50 дней. Болезнь нередко протекает бессимптомно и может быть выявлена только по результатам анализов.

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Версия на азербайджанском языке Çexiyada hepatit A epidemiyası sürətlə yayılmağa başlayıb

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