В Чехии ущерб от наводнений для лесов страны оценили в €135 млн

Сумма ущерба для лесного хозяйства Чехии от произошедших в сентябре наводнений составила 3,2 млрд крон (примерно 135 млн евро).

Сумма ущерба для лесного хозяйства Чехии от произошедших в сентябре наводнений составила 3,2 млрд крон (примерно 135 млн евро).

Как передает Report, об это заявил гендиректор госпредприятия "Леса Чехии" Далибор Шафаржик, слова которого привело агентство ČTK.

"Наводнения нанесли государственному предприятию "Леса Чехии" ущерб в размере 3,2 млрд крон", - сказал он.

По данным агентства, в результате наводнений в Чехии были повреждены многочисленные лесные насаждения. Вода, в частности, размыла дороги и повредила проходящие через леса водные пути.

Отмечается, что наибольший ущерб зафиксирован в Моравскосилезском и Оломоуцком краях на северо-востоке республики. Ликвидация последствий наводнений займет, по словам Шафаржика, не менее трех лет.