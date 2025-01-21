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В Чехии учительница обезвредила ученика с пистолетом

В Чехии учительница обезвредила ученика с пистолетом В чешском городе Рудольфов учительница смогла предотвратить нападение со стороны ученика, который направил на нее пистолет.
Другие страны
21 января 2025 г. 05:19
В Чехии учительница обезвредила ученика с пистолетом

В чешском городе Рудольфов учительница смогла предотвратить нападение со стороны ученика, который направил на нее пистолет.

Как передает Report, об этом сообщает издание Ceske noviny.

Инцидент произошел в понедельник, 20 января, в средней школе Рудольфова, расположенного на юге Чехии. Как сообщил глава Южно-Чешского края Мартин Куба, у злоумышленника, кроме пистолета, также были найдены нож и небольшой топор.

Учительница быстро отреагировала на угрозу и сумела обезвредить ученика, не дав ему выстрелить. Никто из участников инцидента не пострадал. Куба отметил, что сначала ученик покинул класс, но вскоре вернулся с оружием, намереваясь открыть огонь.

Угрожавший учительнице ученик был позже задержан полицией. Правоохранители пока не подтвердили информацию о наличии у ученика другого оружия, кроме пистолета, так как расследование все еще продолжается. Представитель полиции Иржи Матцнер отказался комментировать ситуацию, подчеркнув, что подробности будут озвучены по окончании расследования.

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