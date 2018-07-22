В Чехии три человека погибли и шестеро пострадали в результате ДТП

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В районе города Тршебонь на юге Чехии в субботу в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли 3 человека, еще 6 человек получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила журналистам представитель полиции Вендула Матейю.

"Судя по первичной информации, женщина-водитель легковой машины марки Renault для обгона впереди ехавших автомобилей выехала на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулась с автомобилем марки Citroën. Оперативно прибывшие на место аварии медики констатировали смерть 45-летнего пассажира Renault и двух пассажиров Citroën в возрасте 26 и 45 лет", — сказала Матейю.

Всего в Renault находились 3 человека, в Citroën – 6. Оставшиеся в живых получили ранения различной степени тяжести и распределены медиками по больницам ближайших городов. В доставке раненых участвовал вертолет. В работе с ними участвует психолог.

Участок дороги в районе аварии временно закрыт. Полиция расследует причины происшествия.