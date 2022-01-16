В Чехии суд оштрафовал журналиста за публикацию фейков о прививках

Городской суд Праги постановил, что местная журналистка Яна Петеркова виновна в распространении в интернете фейков о вакцинации от ковида и приговорил ее к уплате штрафа в размере 250 тыс крон (примерно 10,2 тыс евро). В Чехии это первый приговор по делу

Городской суд Праги постановил, что местная журналистка Яна Петеркова виновна в распространении в интернете фейков о вакцинации от ковида и приговорил ее к уплате штрафа в размере 250 тыс крон (примерно 10,2 тыс евро). В Чехии это первый приговор по делу о распространении дезинформации о негативных последствиях прививок для получивших их.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу Чешское радио.

Петеркова, как установил суд, виновна в публикации неподтвержденного фактами интервью с бывшей сотрудницей дома престарелых в селе Мнешице в Центральной Чехии, которая утверждала, что его постояльцы умерли после получения прививок от коронавируса. Администрация этого социального учреждения обратилась в суд с требованием привлечь журналиста к ответственности.

Кроме уплаты штрафа, как следует из постановления суда, журналистка обязана публично принести извинение истцам. Между тем Петеркова уже удалила из интернета скандальное интервью.