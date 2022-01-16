О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Чехии суд оштрафовал журналиста за публикацию фейков о прививках

В Чехии суд оштрафовал журналиста за публикацию фейков о прививках Городской суд Праги постановил, что местная журналистка Яна Петеркова виновна в распространении в интернете фейков о вакцинации от ковида и приговорил ее к уплате штрафа в размере 250 тыс крон (примерно 10,2 тыс евро). В Чехии это первый приговор по делу
Другие страны
16 января 2022 г. 01:54
В Чехии суд оштрафовал журналиста за публикацию фейков о прививках

Городской суд Праги постановил, что местная журналистка Яна Петеркова виновна в распространении в интернете фейков о вакцинации от ковида и приговорил ее к уплате штрафа в размере 250 тыс крон (примерно 10,2 тыс евро). В Чехии это первый приговор по делу о распространении дезинформации о негативных последствиях прививок для получивших их.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу Чешское радио.

Петеркова, как установил суд, виновна в публикации неподтвержденного фактами интервью с бывшей сотрудницей дома престарелых в селе Мнешице в Центральной Чехии, которая утверждала, что его постояльцы умерли после получения прививок от коронавируса. Администрация этого социального учреждения обратилась в суд с требованием привлечь журналиста к ответственности.

Кроме уплаты штрафа, как следует из постановления суда, журналистка обязана публично принести извинение истцам. Между тем Петеркова уже удалила из интернета скандальное интервью.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çexiyada jurnalist peyvəndlər barədə saxta məlumatlar dərc etdiyinə görə cərimələnib

Самое важное

Лавров: Предложенный президентом Азербайджана формат 3+3 активно поддержан нами
Лавров: Предложенный президентом Азербайджана формат "3+3" активно поддержан нами
14 января 2022 г. 13:52
Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
14 января 2022 г. 12:09
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
14 января 2022 г. 12:08
В отношении воспитательницы детсада, ударившую ребенка, проводится расследование
В отношении воспитательницы детсада, ударившую ребенка, проводится расследование
14 января 2022 г. 10:23
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
13 января 2022 г. 23:55
Возвращен армянин, перешедший по ошибке на территорию Азербайджана
Возвращен армянин, перешедший по ошибке на территорию Азербайджана
13 января 2022 г. 20:33
ГДП обратилась к водителям в связи с погодными условиями
ГДП обратилась к водителям в связи с погодными условиями
13 января 2022 г. 11:35
Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек
Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек
12 января 2022 г. 22:11
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
12 января 2022 г. 21:06
Ильхам Алиев: Если тот или иной чиновник замарает себя, то наказание будет очень жестким
Ильхам Алиев: Если тот или иной чиновник замарает себя, то наказание будет очень жестким
12 января 2022 г. 20:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi