В Чехии столкнулись товарные поезда

Столкновение двух товарных поездов произошло у города Ческа-Тршебова в Пардубицком крае на востоке Чехии.

Столкновение двух товарных поездов произошло у города Ческа-Тршебова в Пардубицком крае на востоке Чехии.

Как передает Report , об этом сообщила на своем сайте объединенная служба пожарных и спасателей Пардубицкого края.

"Произошло столкновение двух поездов, - отмечается в сообщении. - Ранение получил один человек".

В результате столкновения с рельсов сошли шесть товарных вагонов. Ущерб оценивается суммой не менее 150 млн крон (около $7 млн).

Причиной ЧП стала невнимательность машиниста одного из поездов, который не заметил красный сигнал семафора и вывел состав на техническую железнодорожную колею, где находился другой поезд.