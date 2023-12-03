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В Чехии столкнулись товарные поезда

В Чехии столкнулись товарные поезда Столкновение двух товарных поездов произошло у города Ческа-Тршебова в Пардубицком крае на востоке Чехии.
Другие страны
3 декабря 2023 г. 17:55
В Чехии столкнулись товарные поезда

Столкновение двух товарных поездов произошло у города Ческа-Тршебова в Пардубицком крае на востоке Чехии.

Как передает Report, об этом сообщила на своем сайте объединенная служба пожарных и спасателей Пардубицкого края.

"Произошло столкновение двух поездов, - отмечается в сообщении. - Ранение получил один человек".

В результате столкновения с рельсов сошли шесть товарных вагонов. Ущерб оценивается суммой не менее 150 млн крон (около $7 млн).

Причиной ЧП стала невнимательность машиниста одного из поездов, который не заметил красный сигнал семафора и вывел состав на техническую железнодорожную колею, где находился другой поезд.

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