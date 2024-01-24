В Чехии столкнулись пассажирский поезд и фура

Столкновение пассажирского поезда с фурой произошло в районе села Долни-Лутыни близ города Карвина на северо-востоке Чехии, машинист поезда погиб, 16 пассажиров получили ранения.

Столкновение пассажирского поезда с фурой произошло в районе села Долни-Лутыни близ города Карвина на северо-востоке Чехии, машинист поезда погиб, 16 пассажиров получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в социальной сети "Х" сообщила дирекция компании "Чешские железные дроги".

"В среду произошло столкновение поезда IC 546 с грузовым автомобилем. Погиб наш коллега, машинист поезда, - говорится в сообщении. - Автомобиль перекрыл поезду путь на железнодорожном переезде". Согласно предварительной информации, ранения получили 16 пассажиров поезда.

Как сообщила пресс-секретарь местной пожарной службы Камила Лангерова, всего "в поезде находилось 35 пассажиров, 16 из них получили ранения". Она также добавила, что пожарным удалось высадить всех пассажиров из поврежденных вагонов поезда.