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В Чехии столкнулись пассажирский поезд и фура

В Чехии столкнулись пассажирский поезд и фура Столкновение пассажирского поезда с фурой произошло в районе села Долни-Лутыни близ города Карвина на северо-востоке Чехии, машинист поезда погиб, 16 пассажиров получили ранения.
Другие страны
24 января 2024 г. 12:03
В Чехии столкнулись пассажирский поезд и фура

Столкновение пассажирского поезда с фурой произошло в районе села Долни-Лутыни близ города Карвина на северо-востоке Чехии, машинист поезда погиб, 16 пассажиров получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в социальной сети "Х" сообщила дирекция компании "Чешские железные дроги".

"В среду произошло столкновение поезда IC 546 с грузовым автомобилем. Погиб наш коллега, машинист поезда, - говорится в сообщении. - Автомобиль перекрыл поезду путь на железнодорожном переезде". Согласно предварительной информации, ранения получили 16 пассажиров поезда.

Как сообщила пресс-секретарь местной пожарной службы Камила Лангерова, всего "в поезде находилось 35 пассажиров, 16 из них получили ранения". Она также добавила, что пожарным удалось высадить всех пассажиров из поврежденных вагонов поезда.

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Версия на английском языке Fast train, truck collide in eastern Czech Republic, killing 1 and injuring 10 people
Версия на азербайджанском языке Çexiyada qatar qəzaya uğrayıb, ölən və yaralananlar var

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