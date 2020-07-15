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В Чехии столкнулись два поезда

В Чехии столкнулись два поезда Рядом с чешской столицей Прагой столкнулись пассажирский и грузовой поезда, пострадали десятки пассажиров.
Другие страны
15 июля 2020 г. 06:11
В Чехии столкнулись два поезда

Рядом с чешской столицей Прагой столкнулись пассажирский и грузовой поезда, пострадали десятки пассажиров.

Как передает Report, об этом сообщает  Associated press со ссылкой на местные власти.

Чешская железнодорожная инспекция сообщает, что инцидент случился у станции Чески-Брод к востоку от Праги.

Согласно поступившим данным, пассажирский поезд въехал в стоящий грузовой состав.

В региональной службе спасения рассказали информагентству, что ранеными могут быть до 60 пассажиров. Пострадавших уже госпитализировали.

В настоящее время железнодорожные пути, соединяющие Прагу с востоком Чехии, закрыты.

Причины аварии устанавливаются.

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