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В Чехии состоится крупнейшая в истории страны забастовка

В Чехии состоится крупнейшая в истории страны забастовка Сегодня в Чехии пройдет крупнейшая в истории страны забастовка.
Другие страны
27 ноября 2023 г. 03:46
В Чехии состоится крупнейшая в истории страны забастовка

Сегодня в Чехии пройдет крупнейшая в истории страны забастовка.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил руководитель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула.

По его словам, в забастовке намерены принять участие около миллиона работников фирм и предприятий, а также 70% учителей начальных и средних школ.

Стршедула подчеркнул, что с помощью забастовки необходимо заставить правительство Чехии задуматься над тем, что происходит в стране. Глава профсоюзов обвинил чешских министров в том, что они крайне неохотно идут на социальный диалог с гражданами и не желают прислушиваться к требованиям общества.

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