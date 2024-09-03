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В Чехии сообщили о задержании 30 нелегальных мигрантов

В Чехии сообщили о задержании 30 нелегальных мигрантов Группа из 30 нелегальных мигрантов задержана в Чехии.
Другие страны
3 сентября 2024 г. 01:59
В Чехии сообщили о задержании 30 нелегальных мигрантов

Группа из 30 нелегальных мигрантов задержана в Чехии.

Как передает Report, об этом сообщила полиция республики в соцсети "X".

"Вскоре после 20:00 (22:00 по бакинскому времени) на 18-м км скоростной автомагистрали D8 из Праги в Германию мы остановили иностранный грузовой автомобиль, в полуприцепе которого перевозили, по предварительной информации, около 30 иностранцев", - говорится в сообщении. Полиция не уточняет гражданство задержанных.

Движение автотранспорта по скоростной трассе было приостановлено, так как несколько нелегалов попытались скрыться. Вскоре они были пойманы.

По информации новостного портал Idnes, состояние задержанных, один из которых умер во время транспортировки в полуприцепе, крайне плохое. Они пытались нелегально попасть через территорию Чехии в страны Западной Европы.

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