В Чехии сообщили о задержании 30 нелегальных мигрантов

Группа из 30 нелегальных мигрантов задержана в Чехии.

Группа из 30 нелегальных мигрантов задержана в Чехии.

Как передает Report, об этом сообщила полиция республики в соцсети "X".

"Вскоре после 20:00 (22:00 по бакинскому времени) на 18-м км скоростной автомагистрали D8 из Праги в Германию мы остановили иностранный грузовой автомобиль, в полуприцепе которого перевозили, по предварительной информации, около 30 иностранцев", - говорится в сообщении. Полиция не уточняет гражданство задержанных.

Движение автотранспорта по скоростной трассе было приостановлено, так как несколько нелегалов попытались скрыться. Вскоре они были пойманы.

По информации новостного портал Idnes , состояние задержанных, один из которых умер во время транспортировки в полуприцепе, крайне плохое. Они пытались нелегально попасть через территорию Чехии в страны Западной Европы.