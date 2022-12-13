О нас

В Чехии сообщили о согласовании послами ЕС пакета помощи Украине в размере €18 млрд

В Чехии сообщили о согласовании послами ЕС пакета помощи Украине в размере €18 млрд Послы стран ЕС согласовали пакет финансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро, а также минимальный налог для крупных компаний в размере 15%. Венгрии также разрешили использовать средства из фондов Евросоюза в размере €5,8 млрд, если Будапешт выполнит
Другие страны
13 декабря 2022 г. 07:21
В Чехии сообщили о согласовании послами ЕС пакета помощи Украине в размере €18 млрд

Послы стран ЕС согласовали пакет финансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро, а также минимальный налог для крупных компаний в размере 15%. Венгрии также разрешили использовать средства из фондов Евросоюза в размере €5,8 млрд, если Будапешт выполнит 27 предварительных условий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило председательство Чехии в Совете ЕС на своей странице в Twitter.

"Послы ЕС в целом согласовали пакет (финансовой) помощи Украине в размере €18 млрд, минимальный налог для крупных корпораций в размере 15%, утверждение плана Венгрии по восстановлению и устойчивости и соглашение об условиях", - говорится в сообщении.

10 декабря Совет ЕС утвердил предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере €18 млрд в 2023 году. Отмечалось, что этот кредит для Украины будет иметь 10-летний льготный период.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Aİ səfirləri Ukraynaya 18 milyard avro məbləğində yardım paketi barədə razılığa gəliblər

Другие новости из категории

В Словакии возведут памятник жертвам ковида
В Словакии возведут памятник жертвам ковида
13 декабря 2022 г. 06:58
Байден поддержал предоставление африканской стране постоянного членства в СБ ООН
Байден поддержал предоставление африканской стране постоянного членства в СБ ООН
13 декабря 2022 г. 04:21
В Австралии в перестрелке погибли шесть человек
В Австралии в перестрелке погибли шесть человек
13 декабря 2022 г. 03:55
Глава Евросовета заявил, что в центре внимания саммита ЕС будет Украина
Глава Евросовета заявил, что в центре внимания саммита ЕС будет Украина
13 декабря 2022 г. 02:50
ЦИК Бразилии вручил Луле да Силве удостоверение президента страны
ЦИК Бразилии вручил Луле да Силве удостоверение президента страны
13 декабря 2022 г. 02:23
В Перу в ходе протестов погибли четыре человека
В Перу в ходе протестов погибли четыре человека
13 декабря 2022 г. 01:57
Блинкен заявил, что США приветствуют договоренности Узбекистана и Кыргызстана о границе
Блинкен заявил, что США приветствуют договоренности Узбекистана и Кыргызстана о границе
13 декабря 2022 г. 00:57
Шольц заявил, что страны G7 учредили климатический клуб
Шольц заявил, что страны G7 учредили климатический клуб
12 декабря 2022 г. 23:42
Протестующие в Перу заблокировали еще один аэропорт
Протестующие в Перу заблокировали еще один аэропорт
12 декабря 2022 г. 22:40
Бельгийская полиция провела обыск в здании Европарламента
Бельгийская полиция провела обыск в здании Европарламента
12 декабря 2022 г. 22:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi