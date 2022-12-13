В Чехии сообщили о согласовании послами ЕС пакета помощи Украине в размере €18 млрд

Послы стран ЕС согласовали пакет финансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро, а также минимальный налог для крупных компаний в размере 15%. Венгрии также разрешили использовать средства из фондов Евросоюза в размере €5,8 млрд, если Будапешт выполнит

Послы стран ЕС согласовали пакет финансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро, а также минимальный налог для крупных компаний в размере 15%. Венгрии также разрешили использовать средства из фондов Евросоюза в размере €5,8 млрд, если Будапешт выполнит 27 предварительных условий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило председательство Чехии в Совете ЕС на своей странице в Twitter.

"Послы ЕС в целом согласовали пакет (финансовой) помощи Украине в размере €18 млрд, минимальный налог для крупных корпораций в размере 15%, утверждение плана Венгрии по восстановлению и устойчивости и соглашение об условиях", - говорится в сообщении.

10 декабря Совет ЕС утвердил предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере €18 млрд в 2023 году. Отмечалось, что этот кредит для Украины будет иметь 10-летний льготный период.