В Чехии рестораны и кафе полностью возобновят работу

Правительство Чехии рассматривает возможность разрешить с 14 июня ресторанам, кафе, барам и другим учреждениям общественного питания обслуживание посетителей в гостевых залах и других приспособленных для этого внутренних помещениях.

Правительство Чехии рассматривает возможность разрешить с 14 июня ресторанам, кафе, барам и другим учреждениям общественного питания обслуживание посетителей в гостевых залах и других приспособленных для этого внутренних помещениях.

Об этом сообщил в воскресенье в Twitter премьер-министр республики Андрей Бабиш.

"14 июня откроются (для обслуживания гостей внутренние помещения) ресторанов (и других учреждений общепита), но, конечно, с соблюдением ясных правил (санитарно-эпидемиологической безопасности), - отметил он. - Это план, который (в ближайшее время) обсудит правительство".

В Чехии с 14 июня, если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится, планируется разрешить проведение представлений в театрально-концертных залах для 1 000 зрителей. Под открытым небом они смогут устраиваться для 2 000 человек.