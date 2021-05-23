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В Чехии рестораны и кафе полностью возобновят работу

В Чехии рестораны и кафе полностью возобновят работу Правительство Чехии рассматривает возможность разрешить с 14 июня ресторанам, кафе, барам и другим учреждениям общественного питания обслуживание посетителей в гостевых залах и других приспособленных для этого внутренних помещениях.
Другие страны
23 мая 2021 г. 22:33
В Чехии рестораны и кафе полностью возобновят работу

Правительство Чехии рассматривает возможность разрешить с 14 июня ресторанам, кафе, барам и другим учреждениям общественного питания обслуживание посетителей в гостевых залах и других приспособленных для этого внутренних помещениях.

Об этом сообщил в воскресенье в Twitter премьер-министр республики Андрей Бабиш.

"14 июня откроются (для обслуживания гостей внутренние помещения) ресторанов (и других учреждений общепита), но, конечно, с соблюдением ясных правил (санитарно-эпидемиологической безопасности), - отметил он. - Это план, который (в ближайшее время) обсудит правительство".

В Чехии с 14 июня, если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится, планируется разрешить проведение представлений в театрально-концертных залах для 1 000 зрителей. Под открытым небом они смогут устраиваться для 2 000 человек.

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