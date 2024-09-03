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В Чехии разыскивают угрожавшего бомбами сотням школ страны

В Чехии разыскивают угрожавшего бомбами сотням школ страны Полиция Чехии разыскивает злоумышленника, направившего по электронной почте письма, в которых говорится о заложенных взрывных устройствах в сотнях школ страны.
Другие страны
3 сентября 2024 г. 14:08
В Чехии разыскивают угрожавшего бомбами сотням школ страны

Полиция Чехии разыскивает злоумышленника, направившего по электронной почте письма, в которых говорится о заложенных взрывных устройствах в сотнях школ страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Электронные письма с угрозами взрывов поступили в дирекцию школ республики во вторник. Полиция, согласно агентству, приняла необходимые меры безопасности, которые минимально должны отразиться на процессе обучения.

"Хотим заверить общественность, что у нас отсутствует конкретная информация о том, что кто-то находится под угрозой", - заверила в свою очередь полиция в соцсети "Х". К расследованию инцидента привлечены эксперты Национального центра борьбы с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью.

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