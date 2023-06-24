В Чехии разбился самолет, есть погибший

Сверхлегкий самолет разбился близ города Гавличкув-Брод на востоке Чехии, пилот погиб.

Сверхлегкий самолет разбился близ города Гавличкув-Брод на востоке Чехии, пилот погиб.

Как передает Report, об этом сообщила журналистам представитель полиции Михаэла Леброва.

"При столкновении о землю самолет, по поступившим сведениям, загорелся. В нем находился только летчик. Он погиб", - сказала она. Расследование обстоятельств трагедии проводит полиция и эксперты Управления гражданской авиации Чехии.

Это стало третьей за год аварией сверхлегких самолетов в Чехии. Их жертвами, в общей сложности, стали три человека.