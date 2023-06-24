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В Чехии разбился самолет, есть погибший

В Чехии разбился самолет, есть погибший Сверхлегкий самолет разбился близ города Гавличкув-Брод на востоке Чехии, пилот погиб.
Другие страны
24 июня 2023 г. 22:23
В Чехии разбился самолет, есть погибший

Сверхлегкий самолет разбился близ города Гавличкув-Брод на востоке Чехии, пилот погиб.

Как передает Report, об этом сообщила журналистам представитель полиции Михаэла Леброва.

"При столкновении о землю самолет, по поступившим сведениям, загорелся. В нем находился только летчик. Он погиб", - сказала она. Расследование обстоятельств трагедии проводит полиция и эксперты Управления гражданской авиации Чехии.

Это стало третьей за год аварией сверхлегких самолетов в Чехии. Их жертвами, в общей сложности, стали три человека.

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Версия на азербайджанском языке Çexiyada təyyarə qəzaya uğrayıb, ölən var

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