В Чехии разбился самолет, есть погибшие

Малый самолет разбился в пятницу во второй половине дня на аэродроме "Браняны" в городе Мост на западе Чехии, оба находившихся в самолете человека погибли.

Малый самолет разбился в пятницу во второй половине дня на аэродроме "Браняны" в городе Мост на западе Чехии, оба находившихся в самолете человека погибли.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила журналистам представитель полиции Алена Бартошова.

"Могу подтвердить смерть двух человек, одного взрослого и одного несовершеннолетнего. Смерть наступила в результате аварии на аэродроме "Браняны" малого самолета, на котором находились эти люди. В данный момент на месте аварии работают пожарные, медики, а также представители Института по изучению причин авиапроисшествий", - сказала Бартошова.