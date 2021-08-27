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В Чехии разбился самолет, есть погибшие

В Чехии разбился самолет, есть погибшие Малый самолет разбился в пятницу во второй половине дня на аэродроме "Браняны" в городе Мост на западе Чехии, оба находившихся в самолете человека погибли.
Другие страны
27 августа 2021 г. 21:39
В Чехии разбился самолет, есть погибшие

Малый самолет разбился в пятницу во второй половине дня на аэродроме "Браняны" в городе Мост на западе Чехии, оба находившихся в самолете человека погибли.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила журналистам представитель полиции Алена Бартошова.

"Могу подтвердить смерть двух человек, одного взрослого и одного несовершеннолетнего. Смерть наступила в результате аварии на аэродроме "Браняны" малого самолета, на котором находились эти люди. В данный момент на месте аварии работают пожарные, медики, а также представители Института по изучению причин авиапроисшествий", - сказала Бартошова.

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