В Чехии работников будут штрафовать за отказ от сдачи теста на коронавирус

Правительство Чехии обязало владельцев и руководство организаций и предприятий, на которых задействовано более 50 рабочих и служащих, еженедельно проводить тестирование сотрудников на коронавирус

Правительство Чехии обязало владельцев и руководство организаций и предприятий, на которых задействовано более 50 рабочих и служащих, еженедельно проводить тестирование сотрудников на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, на предприятиях и организациях, насчитывающих более 250 сотрудников, тестирование антигенными экспресс-тестами начнется 3 марта, а там, где их менее 250, но более 50, данный процесс стартует 5 марта. Более мелкие компании и те, которые перевели служащих на удаленный режим работы, от тестирования освобождены.

Контроль за выполнением данного требования властей возложен на санитарно-эпидемиологическую службу страны. На организации и предприятия, которые не будут проводить тестирование, должны накладываться штрафы в размере до 500 тыс. крон (около 20 тыс. евро). Их сотрудникам за уклонение от сдачи анализов могут выписываться штрафы до 50 тыс. крон (примерно 2 тыс. евро).