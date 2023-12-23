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В Чехии проходят траурные мероприятия в память о погибших в университете Праги

В Чехии проходят траурные мероприятия в память о погибших в университете Праги Национальный траур в память о многочисленных жертвах стрельбы в Карловом университете объявлен в Чехии.
Другие страны
23 декабря 2023 г. 13:40
В Чехии проходят траурные мероприятия в память о погибших в университете Праги

Национальный траур в память о многочисленных жертвах стрельбы в Карловом университете объявлен в Чехии.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, государственные флаги на зданиях во всех населенных пунктах приспущены. В 11:00 по местному времени в кафедральном соборе Святого Вита в Пражском граде начнется панихида по погибшим. В ней примет участие чешский президент Петр Павел.

В полдень жители республики почтут память погибших минутой молчания, а во всех храмах зазвонят колокола.

Во время минуты молчания будет прекращена торговля в магазинах страны и приостановлено оформление пассажиров в международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге.

Напомним, в результате стрельбы на философском факультете Карлова университета в Праге погибли не менее 15 человек, включая нападавшего, еще 24 человека получили ранения.

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Версия на английском языке Mourning held in memory of those killed at University of Prague

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