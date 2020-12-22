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В Чехии продлили режим ЧС

В Чехии продлили режим ЧС Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии до 22 января продлила во вторник по предложению правительства действующий в республике c 5 октября режим чрезвычайной ситуации (ЧС), срок которого завершался 23 декабря.
Другие страны
22 декабря 2020 г. 22:44
В Чехии продлили режим ЧС

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии до 22 января продлила во вторник по предложению правительства действующий в республике c 5 октября режим чрезвычайной ситуации (ЧС), срок которого завершался 23 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за продление режима ЧС проголосовали 55 из 104 присутствовавших на заседании депутатов, против - 29 парламентариев.

Предложение продлить режим ЧС на 30 дней, на чем настаивал кабмин, приняли благодаря голосам депутатов от Коммунистической партии Чехии и Моравии, на поддержку которых в нижней палате парламента опирается правительственная коалиция республики, состоящая из возглавляемого премьер-министром Андреем Бабишом политического движения АНО (Акция недовольных граждан) и Чешской социал-демократической партии.

Правительство Чехии рассмотрит в среду вопрос об объявлении в стране максимального, пятого, уровня эпидемиологической угрозы из-за коронавируса, который предполагает запрет выхода из жилых помещений без крайней необходимости, а также закрытие предприятий оказания бытовых услуг населению и большинства магазинов. Министр здравоохранения республики Ян Блатный сказал депутатам, что предложит кабмину ужесточить ограничительные меры с 27 декабря.

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