О нас
Аудио новости

В Чехии продлили режим ЧС из-за беженцев с Украины

В Чехии продлили режим ЧС из-за беженцев с Украины Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии по просьбе правительства страны продлила в республике до конца мая режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный с 4 марта из-за увеличения числа беженцев с Украины.
Другие страны
30 марта 2022 г. 06:11
В Чехии продлили режим ЧС из-за беженцев с Украины

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии по просьбе правительства страны продлила в республике до конца мая режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный с 4 марта из-за увеличения числа беженцев с Украины.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство CTK.

В Чехии режим ЧС был введен по чисто техническим причинам, чтобы обеспечить прием беженцев с Украины. Он касается только чешских граждан, которые задействованы в оказании им помощи.

В стране, согласно данным властей, находятся около 300 тыс. беженцев с Украины.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çexiyada fövqəladə rejim Ukraynadan gələn qaçqınlarla əlaqədar uzadılıb

Самое важное

Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Египтом развивались в конструктивном ключе
Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Египтом развивались в конструктивном ключе
29 марта 2022 г. 20:31
Полад Бюльбюльоглу выразил руководству телеканала Россия 1 недовольство азербайджанской общественности
Полад Бюльбюльоглу выразил руководству телеканала "Россия 1" недовольство азербайджанской общественности
29 марта 2022 г. 20:22
Президенты Азербайджана и Египта обменялись поздравительными письмами
Президенты Азербайджана и Египта обменялись поздравительными письмами
29 марта 2022 г. 19:33
Совет казиев УМК издал фетву в связи с месяцем Рамазан
Совет казиев УМК издал фетву в связи с месяцем Рамазан
29 марта 2022 г. 16:16
В период Отечественной войны СГБ завладел доступом к 300 камерам наблюдения в Армении
В период Отечественной войны СГБ завладел доступом к 300 камерам наблюдения в Армении
29 марта 2022 г. 11:14
В Азербайджане вор, угрожая игрушечным пистолетом, украл из магазина золота на 45 тыс. манатов
ФотоВ Азербайджане вор, угрожая игрушечным пистолетом, украл из магазина золота на 45 тыс. манатов
29 марта 2022 г. 10:14
В МО прокомментировали отказ в присвоении некоторым гражданам звания “Ветеран войны
В МО прокомментировали отказ в присвоении некоторым гражданам звания “Ветеран войны"
28 марта 2022 г. 20:09
Подразделения Азербайджанской армии не отошли со своих позиций
Подразделения Азербайджанской армии не отошли со своих позиций
27 марта 2022 г. 22:53
МО: Минобороны России не уважает декларацию, подписанную Путиным
МО: Минобороны России не уважает декларацию, подписанную Путиным
27 марта 2022 г. 22:46
МО: Позиции в селе Фаррух и окружающих высотах не изменились
МО: Позиции в селе Фаррух и окружающих высотах не изменились
27 марта 2022 г. 22:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi