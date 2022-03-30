В Чехии продлили режим ЧС из-за беженцев с Украины

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии по просьбе правительства страны продлила в республике до конца мая режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный с 4 марта из-за увеличения числа беженцев с Украины.

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии по просьбе правительства страны продлила в республике до конца мая режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный с 4 марта из-за увеличения числа беженцев с Украины.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство CTK.

В Чехии режим ЧС был введен по чисто техническим причинам, чтобы обеспечить прием беженцев с Украины. Он касается только чешских граждан, которые задействованы в оказании им помощи.

В стране, согласно данным властей, находятся около 300 тыс. беженцев с Украины.