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В Чехии при столкновении двух автобусов пострадали 60 человек

В Чехии при столкновении двух автобусов пострадали 60 человек Столкновение двух автобусов, в результате которого 1 человек погиб и 60 получили травмы различной степени тяжести, произошло в понедельник на скоростной автотрассе близ города Брно на юго-востоке Чешской Республики.
Другие страны
17 июля 2023 г. 21:51
В Чехии при столкновении двух автобусов пострадали 60 человек

Столкновение двух автобусов, в результате которого 1 человек погиб и 60 получили травмы различной степени тяжести, произошло в понедельник на скоростной автотрассе близ города Брно на юго-востоке Чешской Республики.

Как передает Report, об этом сообщила журналистам представитель объединенной службы спасателей и пожарных страны Гана Албрехтова.

"Столкновение двух автобусов произошло на третьем километре скоростной автотрассы D2 в направлении к городу Брно, - отметила она. - Погиб водитель одного из автобусов. Пострадали 60 человек, 13 из которых получили тяжелые травмы, а 47 - травмы легкие и средней степени тяжести".

В автобусах, по ее словам, находилось 70 пассажиров. Один из автобусов возвращался с туристами из Венгрии. В него врезался следовавший за ним автобус, его водитель погиб. Не исключено, согласно предварительной информации, что он умер за рулем от инфаркта. Причиной, которая вызвала резкое ухудшению его здоровья, могла стать жара, которая в последние дни установилась в Чехии.

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Версия на азербайджанском языке Çexiyada iki avtobus toqquşub, 60 nəfər xəsarət alıb

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