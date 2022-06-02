В Чехии при пожаре в доме престарелых пострадали 54 пациента

В Чехии произошел сильный пожар.

В Чехии произошел сильный пожар.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент зафиксирован в доме престарелых для пациентов с болезнью Альцгеймера в Праге. В результате пострадали 54 из 56 пациентов, находившихся в здании. Два человека находятся в критическом состоянии.

"В 20:30 мы эвакуировали из здания 56 пациентов до прибытия пожарных. Всего пострадало 54 человека. Двое из них находятся в критическом состоянии. Пожилые люди были доставлены на машине скорой помощи в близлежащие больницы", - сообщила пресс-секретарь Пражской службы экстренной помощи Моника Новакова.

Пресс-секретарь Пражской пожарной охраны Тереза ​​Сикора Флигерова заявила, что эвакуация пациентов завершена.