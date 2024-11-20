В Чехии повысят зарплаты крупных политиков почти на 7%

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии утвердила повышение зарплат высокопоставленных политиков почти на 7%.

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии утвердила повышение зарплат высокопоставленных политиков почти на 7%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Заседание нижней палаты, на котором было принято соответствующее решение, сопровождалось критическими выступлениями представителей оппозиции и завершилось в ночь на среду. Благодаря тому, что большинством депутатских кресел обладают партии действующей правительственной коалиции, вызвавшее острые дебаты решение прошло через высший законодательный орган.

Решение парламента предусматривает также значительный рост окладов судей и прокуроров, начальный размер которых, как следуют из сообщения агентства, составит не менее 109 тыс. крон (около 4,5 тыс. долларов). Серьезную прибавку к жалованию, как в свою очередь отмечают чешские СМИ, получат и высокопоставленные чиновники.

В Чехии базисный оклад депутата парламента в 2025 году должен возрасти до 109,5 тыс. крон (примерно 4,5 тыс. долларов), зарплата министра - до 208,9 тыс. крон (около 8,7 тыс. долларов), президента республики - до 365 тыс. крон (примерно 15,2 тыс. долларов).