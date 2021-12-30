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В Чехии повысят оклады медикам и учителям, заморозив их чиновникам

В Чехии повысят оклады медикам и учителям, заморозив их чиновникам Правительство Чехии приняло решение заморозить на один год оклады руководителей государства, министерств и ведомств, а также чиновников при одновременном повышении заработной платы медиков, учителей и преподавателей вузов, работников социальной сферы, жал
Другие страны
30 декабря 2021 г. 07:49
В Чехии повысят оклады медикам и учителям, заморозив их чиновникам

Правительство Чехии приняло решение заморозить на один год оклады руководителей государства, министерств и ведомств, а также чиновников при одновременном повышении заработной платы медиков, учителей и преподавателей вузов, работников социальной сферы, жалованья военнослужащих, полицейских и пожарных.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр республики Петр Фиала.

"Правительство приняло решение с 1 января на один год заморозить зарплаты руководителей государства, министерств и ведомств, а также чиновников. Одновременно будут повышены оклады медиков, работников социальной сферы, педагогов и военнослужащих", - отметил Фиала.

Зарплаты медиков, педагогов и работников социальной сферы будут повышены от 2% до 6%. Месячные оклады пожарных, полицейских и военнослужащих возрастут на 700 крон (примерно 27 евро). Решение кабмина должен утвердить парламент, зарплаты депутатов которого в 2022 году также должны быть заморожены.

Между тем Профсоюз государственных органов и организаций осудил решение правительства заморозить оклады его членов. Оно коснется, как утверждают лидеры профсоюза, десятков тысяч госслужащих и сотрудников муниципалитетов. При ускоряющемся в стране росте инфляции и стремительном повышении розничных цен их реальные доходы серьезно понизятся.

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