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В Чехии полиция завела более 50 уголовных дел, связанных с одобрением стрельбы в Праге

В Чехии полиция завела более 50 уголовных дел, связанных с одобрением стрельбы в Праге Полиция Чехии расследует почти 90 случаев одобрения стрельбы в пражском университете и угроз ее повторения, заведено более 50 уголовных дел.
Другие страны
30 декабря 2023 г. 22:46
В Чехии полиция завела более 50 уголовных дел, связанных с одобрением стрельбы в Праге

Полиция Чехии расследует почти 90 случаев одобрения стрельбы в пражском университете и угроз ее повторения, заведено более 50 уголовных дел.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Мы расследуем к сегодняшнему дню уже почти 90 случаев, когда люди выражали одобрение по поводу стрельбы или угрожали ее повторением", - отметила чешская полиция.

Также возбуждены 55 уголовных дел в отношении таких людей. Их действия подпадают под несколько статей УК, среди которых, в частности, "угроза насилием", "одобрение уголовного преступления", "насилие по отношению к группе граждан и отдельным лицам".

Подавляющее большинство таких заявлений выявлено в социальных сетях. Правоохранителям удается быстро установить личности авторов. Наибольшее число дел в отношении их расследуют в Праге - 31.

"Троих авторов подобных постов в социальных сетях нам пришлось доставить на обследование к психиатрам", - отметила пресс-служба.

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Версия на азербайджанском языке Çexiya polisi Praqadakı atışma ilə bağlı 50-dən çox cinayət işi açıb

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