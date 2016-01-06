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    В Чехии перевернулся автобус с детьми, 15 человек госпитализированы

    В автобусе находилась белорусская туристическая группа из 49 человек

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Автобус с детьми из Белоруссии попал в ДТП на северо-востоке Чехии, в результате чего пострадали более 15 человек, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    ДТП произошло между населенными пунктами Горжички и Ческа Скалице. В автобусе находилась белорусская туристическая группа из 49 человек - детей и их родителей, направлявшихся из Праги во Вроцлав.

    "Госпитализированы более 15 человек, двое из них - в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - сказал пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

    По его словам, из Белоруссии уже выехал автобус, который отвезет домой не пострадавших в аварии туристов.

    В настоящее время уточняются списки пострадавших.

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