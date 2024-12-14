В Чехии пенсионный возраст повышается до 67 лет

Президент Чехии Петр Павел подписал закон о пенсионной реформе, согласно которому пенсионный возраст в республике постепенно повысится с 65 до 67 лет.

Президент Чехии Петр Павел подписал закон о пенсионной реформе, согласно которому пенсионный возраст в республике постепенно повысится с 65 до 67 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Idnes.

Повышение пенсионного возраста касается граждан, родившихся после 1965 года. Он будет повышаться ежегодно на один месяц. Так, например, родившиеся в 1972 году смогут выйти на отдых в 65 лет и 7 месяцев, в 1975 году - в 65 лет и 10 месяцев, в 1989 году и позже дождутся этого в 67 лет.

С 2026 года и в течение последующих 10 лет начисление пенсий будет проводиться в сокращенном виде. В этот период, согласно закону, ежегодно при начислении будущей пенсии будет учитываться меньшая часть заработка.

Пенсионную реформу, против которой протестуют профсоюзы и оппозиционные партии, инициировало правительство республики. Кабмин мотивирует необходимость повышения пенсионного возраста тем, что эта мера обеспечит необходимый объем средств для выплаты достойных пенсий тем, кому сейчас 40 лет и менее.