В Чехии пенсионный возраст повышается до 67 лет

Президент Чехии Петр Павел подписал закон о пенсионной реформе, согласно которому пенсионный возраст в республике постепенно повысится с 65 до 67 лет.
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Повышение пенсионного возраста касается граждан, родившихся после 1965 года. Он будет повышаться ежегодно на один месяц. Так, например, родившиеся в 1972 году смогут выйти на отдых в 65 лет и 7 месяцев, в 1975 году - в 65 лет и 10 месяцев, в 1989 году и позже дождутся этого в 67 лет.
С 2026 года и в течение последующих 10 лет начисление пенсий будет проводиться в сокращенном виде. В этот период, согласно закону, ежегодно при начислении будущей пенсии будет учитываться меньшая часть заработка.
Пенсионную реформу, против которой протестуют профсоюзы и оппозиционные партии, инициировало правительство республики. Кабмин мотивирует необходимость повышения пенсионного возраста тем, что эта мера обеспечит необходимый объем средств для выплаты достойных пенсий тем, кому сейчас 40 лет и менее.