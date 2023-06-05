О нас

В Чехии пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, ранены 10 человек

В Чехии пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, ранены 10 человек Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в понедельник в районе города Голешов на востоке Чехии, вагоны сошли с рельсов, 10 человек получили ранения.
Другие страны
5 июня 2023 г. 11:43
В Чехии пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, ранены 10 человек

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в понедельник в районе города Голешов на востоке Чехии, вагоны сошли с рельсов, 10 человек получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Габриэла Нетопилова-Слуштикова.

"В результате столкновения пассажирского поездка с грузовиком 10 человек получили ранения, в основном, легкого характера, тяжелые ранения получил лишь водитель грузовика. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - сообщила она.

В свою очередь, Управление железных дорог республики сообщило в Twitter, что вероятной причиной аварии, в результате которой вагоны сошли с рельсов, стала невнимательность водителя грузовика. В поезде находилось около 50 человек. Отмечается, что движение на данном участке временно приостановлено, пассажиры поезда доставлены автобусом до ближайшей железнодорожной станции.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Спецпосланник Папы Римского по урегулированию конфликта прибудет в Киев 5-6 июня
Спецпосланник Папы Римского по урегулированию конфликта прибудет в Киев 5-6 июня
5 июня 2023 г. 11:32
В Японии более 40 человек пострадали из-за ливней, трое пропали без вести
В Японии более 40 человек пострадали из-за ливней, трое пропали без вести
5 июня 2023 г. 10:36
Instagram разблокировал аккаунт Роберта Кеннеди-младшего перед выборами президента США
Instagram разблокировал аккаунт Роберта Кеннеди-младшего перед выборами президента США
5 июня 2023 г. 10:22
Власти Перу продлили режим ЧП из-за антиправительственных протестов
Власти Перу продлили режим ЧП из-за антиправительственных протестов
5 июня 2023 г. 09:08
Тихоокеанский флот начал крупные учения в Японском и Охотском морях
Тихоокеанский флот начал крупные учения в Японском и Охотском морях
5 июня 2023 г. 08:58
В Китае при обвале горной породы погибли 19 человек
В Китае при обвале горной породы погибли 19 человек
5 июня 2023 г. 08:52
В Гаити из-за последствий сильных дождей погибли минимум 15 человек
В Гаити из-за последствий сильных дождей погибли минимум 15 человек
5 июня 2023 г. 08:14
Власти Польши недовольны позицией Украины по импорту зерна
Власти Польши недовольны позицией Украины по импорту зерна
5 июня 2023 г. 07:47
Венгрия и Турция договорились о взаимной поддержке в НАТО
Венгрия и Турция договорились о взаимной поддержке в НАТО
5 июня 2023 г. 06:18
В Белом доме высказались о неизбежности конфликта с Китаем
В Белом доме высказались о неизбежности конфликта с Китаем
5 июня 2023 г. 05:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi