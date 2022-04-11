В Чехии отменяют обязанность носить маски в общественном транспорте

Власти Чехии отменяют с 14 апреля обязанность носить медицинские маски в общественном транспорте.

Власти Чехии отменяют с 14 апреля обязанность носить медицинские маски в общественном транспорте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье со ссылкой на министра здравоохранения Властимила Валека информационное агентство ČTK.

Минздрав планирует отменить обязанность носить медицинские маски в больницах, поликлиниках и учреждениях социальной опеки в конце апреля - начале мая. Между тем Валек настоятельно рекомендует гражданам продолжить их использование на добровольной основе в помещениях, находясь в них с незнакомыми людьми.

Несмотря на определенное улучшение ситуации с коронавирусом, вызываемое им заболевание продолжает оставаться серьезной проблемой для республики. В субботу здесь был выявлен 2 251 случай заражения ковидом. В связи с болезнью, которую недавно перенес, в частности, премьер-министр Петр Фиала, на самоизоляции находится министр финансов Збынек Станъюра.