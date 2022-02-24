В Чехии отменят ограничения по числу участников общественных мероприятий

Правительство Чехии приняло в среду решение отменить в республике с 1 марта ограничения по количеству участников общественных мероприятий.

Правительство Чехии приняло в среду решение отменить в республике с 1 марта ограничения по количеству участников общественных мероприятий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр здравоохранения страны Властимил Валек.

"Правительство решило отменить с 1 марта ограничения по числу участников общественных мероприятий, - отметил он. - Эпидемия коронавируса в республике постепенно идет на спад".

Следующий этап снятия ограничений власти наметили на 13 марта. С этой даты, по словам Валека, обязанность носить медицинские маски сохранится только в общественном транспорте, поликлиниках и больницах, а также учреждениях социальной опеки. Однако кабмин пока не принял окончательного решения об этом.