О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Чехии опубликовали результаты выборов в парламент

В Чехии опубликовали результаты выборов в парламент Центральное статуправление Чехии опубликовало в воскресенье официальные результаты выборов в парламент республики, которые состоялись в пятницу и субботу.
Другие страны
10 октября 2021 г. 11:38
В Чехии опубликовали результаты выборов в парламент

Центральное статуправление Чехии опубликовало в воскресенье официальные результаты выборов в парламент республики, которые состоялись в пятницу и субботу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, победителем выборов стала коалиция "Вместе".

Коалиция объединяет 3 либеральные партии и движения: Гражданскую демократическую партию, Христианско-демократическое движение и движение ТОР 09. Коалиция набрала 27,79% голосов и получит в парламенте 71 мандат.

Второе место заняло центристское движение ANO премьера Андрея Бабиша, которое набрало 27,12% и получит 72 места в парламенте.

На третьем месте еще одна либеральная коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые". Эта коалиция получила 15,62% и 37 мандатов.

В состав парламента также попало евроскептическое движение "Свобода и прямая демократия" - 9,56% и 20 депутатских мест.

В состав законодательного органа не попали две старейшие партии республики – социал-демократическая и коммунистическая, причем у коммунистов это случилось впервые с 1921 года. Обе партии не сумели преодолеть 5-процентный барьер. Руководство обеих партий ушло в отставку.

Явка на выборах составила 65,43%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çexiyada parlament seçkilərinin nəticələri açıqlanıb

Другие новости из категории

Легкий самолет упал в Татарстане, погибли 19 человек
ФотоЛегкий самолет упал в Татарстане, погибли 19 человек
10 октября 2021 г. 11:00
Умер руководитель пакистанской ядерной программы Абдул Кадир Хан
Умер руководитель пакистанской ядерной программы Абдул Кадир Хан
10 октября 2021 г. 10:14
В Токио отключилось электричество, поезда остановились
В Токио отключилось электричество, поезда остановились
10 октября 2021 г. 09:31
Трамп заявил, что Россия забрала из Афганистана американскую технику
Трамп заявил, что Россия забрала из Афганистана американскую технику
10 октября 2021 г. 09:15
В Боливии разбился самолет с сотрудниками минздрава, есть погибшие
В Боливии разбился самолет с сотрудниками минздрава, есть погибшие
10 октября 2021 г. 08:31
В Бангладеш при столкновении лодки и грузового судна погибли 5 человек
В Бангладеш при столкновении лодки и грузового судна погибли 5 человек
10 октября 2021 г. 07:58
Войска Эфиопии начали наступление против повстанцев Тыграя
Войска Эфиопии начали наступление против повстанцев Тыграя
10 октября 2021 г. 07:44
Ангела Меркель посетила Израиль с прощальным визитом
Ангела Меркель посетила Израиль с прощальным визитом
10 октября 2021 г. 07:22
В Ираке уничтожены террористы РКК
В Ираке уничтожены террористы РКК
10 октября 2021 г. 05:56
Премьер Чехии признал поражение на парламентских выборах
Премьер Чехии признал поражение на парламентских выборах
10 октября 2021 г. 05:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi