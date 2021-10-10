В Чехии опубликовали результаты выборов в парламент

Центральное статуправление Чехии опубликовало в воскресенье официальные результаты выборов в парламент республики, которые состоялись в пятницу и субботу.

Центральное статуправление Чехии опубликовало в воскресенье официальные результаты выборов в парламент республики, которые состоялись в пятницу и субботу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , победителем выборов стала коалиция "Вместе".

Коалиция объединяет 3 либеральные партии и движения: Гражданскую демократическую партию, Христианско-демократическое движение и движение ТОР 09. Коалиция набрала 27,79% голосов и получит в парламенте 71 мандат.

Второе место заняло центристское движение ANO премьера Андрея Бабиша, которое набрало 27,12% и получит 72 места в парламенте.

На третьем месте еще одна либеральная коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые". Эта коалиция получила 15,62% и 37 мандатов.

В состав парламента также попало евроскептическое движение "Свобода и прямая демократия" - 9,56% и 20 депутатских мест.

В состав законодательного органа не попали две старейшие партии республики – социал-демократическая и коммунистическая, причем у коммунистов это случилось впервые с 1921 года. Обе партии не сумели преодолеть 5-процентный барьер. Руководство обеих партий ушло в отставку.

Явка на выборах составила 65,43%.