В Чехии оценили ущерб от сентябрьских наводнений в €2,4 млрд

Глава министерства финансов Чехии Збынек Станъюра оценивает общий ущерб от произошедших в республике в сентябре наводнений как минимум в 60 млрд крон (примерно 2,4 млрд евро).

Глава министерства финансов Чехии Збынек Станъюра оценивает общий ущерб от произошедших в республике в сентябре наводнений как минимум в 60 млрд крон (примерно 2,4 млрд евро).

Как передает Report, его слова приводит информагентство CTK.

"К сегодняшнему дню общая сумма ущерба составляет примерно 60 млрд крон. Ожидаю, что она еще возрастет", - отметил Станъюра, уточнив, что подсчет суммы ущерба от стихийного бедствия еще не завершен.

Согласно информации, из-за необходимости выделения незапланированных средств на борьбу с наводнениями резко возросли бюджетные расходы Чехии. Дефицит госбюджета на 2024 был увеличен на 30 млрд крон (примерно 1,17 млрд евро), до 282 млрд крон (около 12 млрд евро). Власти были также вынуждены повысить на 10 млрд крон (примерно 400 млн евро), до 241 млрд крон (около 9,85 млрд евро), дефицит на 2025 год, заложенный в утвержденный парламентом бюджет.

Напомним, что жертвами наводнений в Чехии во второй половине сентября стали шесть человек. Около 20 тыс. граждан были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы затопления.